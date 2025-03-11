La Policía realizó múltiples detenciones en la Capital

La Policía de Corrientes informó que durante el lunes realizó múltiples detenciones en diferentes procedimientos en la capital correntina.

La primera detención ocurrió en inmediaciones de las calles Las Cuevas y José Hernández, donde se identificó a un hombre mayor de edad que no supo justificar su presencia en la zona, por lo que fue demorado.

En la misma jornada pero por calles Leloir e Igarzabal, efectivos divisaron a un hombre mayor de edad que observaba el interior de los autos estacionados, por lo que fue detenido preventivamente.

El tercer procedimiento se realizó en la zona de calles J. R. Vidal y Lavalle, cuando policías encontraron a un sujeto observando el interior de las casas del lugar. Se demoró e identificó a un hombre de 28 años.

Por último, en un patrullaje por calles Padre Borgatti e Hipólito Irigoyen, los uniformados encontraron a un hombre de 33 años que merodeaba en la zona, por lo que fue demorado.

Los detenidos fueron trasladados a las comisarías correspondientes, donde se continúan las diligencias de rigor.