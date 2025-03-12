Merodeaba por las casas y terminó detenido

La policía de Corrientes, informó este miércoles que detuvo a una persona que se encontraba observando el interior de varios domicilios de la ciudad capital. Además, se pudo saber que contaba con antecedentes policiales.

Mientras los agentes policiales del destacamento de San Marcos, realizaban los patrullajes de prevención, visualizaron a un hombre de 28 años que estaba vigilando de manera sigilosa en las calles Lisandro Segovia y la Pampa.

Ante la falta de justificación de porqué actuaba de forma sospechosa, procedieron a detenerlo. Por el momento, se encuentra en la comisaría séptima urbana donde se prosigue con los trámites del caso.