Demoraron a un hombre con una máquina bordadora

La policía de Corrientes comunicó este miércoles que detuvo a un hombre que se trasladaba por las calles con una máquina bordadora.

El hombre fue demorado por la avenida Maipú y calle Valparaíso, donde se encontraba con el objeto en su poder, causando disturbios en la vía pública. Además, también observaba los vehículos y domicilios del lugar.

Ante la situación, los vecinos alertaron a los efectivos policiales del Destacamento San Marcos e inmediatamente llegaron al lugar para detener al sujeto involucrado.

El joven de 23 años fue trasladado con lo sustraído a la Comisaría Séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.

