CORRIENTES

Demoraron a un hombre con una máquina bordadora

Estaba en situación de calle.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 11:54

La policía de Corrientes comunicó este miércoles que detuvo a un hombre que se trasladaba por las calles con una máquina bordadora. 
El hombre fue demorado por la avenida Maipú y calle Valparaíso, donde se encontraba con el objeto en su poder, causando disturbios en la vía pública. Además, también observaba  los vehículos y domicilios del lugar. 
Ante la situación, los vecinos alertaron a los efectivos policiales del Destacamento San Marcos e inmediatamente llegaron al lugar para detener al sujeto involucrado.
El joven de 23 años fue trasladado con lo sustraído a la Comisaría Séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.
 

