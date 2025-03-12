¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
CORRIENTES

Detuvieron a un hombre con pedido de captura

Cuando lo increparon, se dio a la fuga.
 

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 12:16

La policía de Corrientes informó este miércoles que detuvo ayer a un hombre que presentaba pedido de captura. La demora sucedió cuando el mismo iba a bordo de una motocicleta entre las calles Barrio Quinta Ferre, Mar del Plata y 24 de agosto de la ciudad de Corrientes.
Ante la presencia policial, el sujeto involucrado inició una pequeña persecución. Con fortuna, se lo pudo demorar metros más adelante.
El hombre tiene 20 años y se trasladaba en una moto Wave 110, del que tampoco pudo justificar la titularidad de la propiedad. 
Por el momento, se encuentra a disposición de la justicia y permanece en la dependencia policial, donde se continúan con las diligencia correspondientes.
 

