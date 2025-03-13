El Estado provincial recuperó un inmueble usurpado donde funcionaba una pensión

La Fiscalía del Estado de la provincia informó que el martes recuperó un inmueble usurpado por más de dos décadas. En el lugar, ubicado en 25 de mayo N° 526 se construyó una pensión que era explotada comercialmente.

Esta causa inició en 2005 cuando Gustavo Javier Zenón promovió una demanda de prescripción adquisitiva de dominio de dos inmuebles, unidos entre sí. La ocupación ilegal devino de una cesión de derechos otorgada por su abuela, quien en el año 1984 ingresó al mismo. Una vez trabada “la Litis” con el Estado Provincial, éste se defendió rechazando la pretensión de Zenón, e inclusive reclamando la posesión mediante la acción de reivindicación.

Se produjeron multiplicidad de pruebas: testimonios de varias personas, documentos, pruebas informativas y demás. Estas se tramitaron durante varios años con distintos planteos nulos por parte del actor Zenón, que dilataron en el tiempo el proceso.

En el lugar se construyeron tres departamentos y contaba, además, con una suerte de depósito adelante, los cuales eran explotados comercialmente y por los cuales cobraban montos dinerarios mensuales. Es más, los inquilinos firmaban una suerte de contrato de locación por un tiempo y monto determinado.

Finalmente, en el año 2022 la Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 13, Varina Machado dictó sentencia rechazando la demanda Zenón. Así se ordenó la restitución a su dueño original o sea al Estado, básicamente por el incumplimiento legal de la prueba compuesta que no reunió Zenón.