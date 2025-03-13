Fue detenido tras robar una bicicleta

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó una bicicleta denunciada como robada en la capital correntina. Además, se detuvo al autor del hecho.

Tras recibir la denuncia de un hombre mayor de edad, quien anunció el robo de su bicicleta, se realizaron tareas investigativas.

Luego de un rastrillaje los efectivos encontraron a un hombre mayor de edad que tenía en su poder un rodado que coincidía con la denuncia. De esta manera el sujeto fue demorado y la bicicleta recuperada.

El detenido y el rodado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde continúan los trámites del caso.