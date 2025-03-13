Recuperaron objetos de gran valor en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó ayer que tras una orden de allanamiento, recuperaron objetos de gran valor en el Barrio Pio X de la ciudad capital. Entre ellos, había una notebook, moto, prendas de vestir y cartuchos de fuego.

Según el legajo de investigación, el autor del robo sería un hombre de 23 años y los elementos los tenían en su poder en un domicilio ubicado en Pasaje las Flores al 2800.

El autor del delito, había robado de un automóvil una mochila que contenía dinero en efectivo en su interior y una computadora portátil. El hecho se produjo en calles Lisandro Segovia y Lavalle.

La investigación se realizó en conjunto con la comisaria urbana y la fiscalía interviniente. El hombre fue puesto a disposición de la justicia y permanece en la dependencia policial correspondiente, donde se prosiguen con los trámites del caso.

