¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

suba de la banana plus de refuerzo Gustavo Valdés
suba de la banana plus de refuerzo Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ALLANAMIENTO

Recuperaron objetos de gran valor en un barrio de Corrientes

Dieron con el autor del delito, quien había robado días atrás.
 

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 09:45

La Policía de Corrientes informó ayer que tras una orden de allanamiento, recuperaron objetos de gran valor en el Barrio Pio X de la ciudad capital. Entre ellos, había una notebook, moto, prendas de vestir y cartuchos de fuego.

Según el legajo de investigación, el autor del robo sería un hombre de 23 años y los elementos los tenían en su poder en un domicilio ubicado en Pasaje las Flores al 2800.

El autor del delito, había robado de un automóvil una mochila que contenía dinero en efectivo en su interior y una computadora portátil. El hecho se produjo en calles Lisandro Segovia y Lavalle.

 

La investigación se realizó en conjunto con la comisaria  urbana y la fiscalía interviniente. El hombre fue puesto a disposición de la justicia y permanece en la dependencia policial correspondiente, donde se prosiguen con los trámites del caso.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD