Costa de río Paraná: recuperaron una motosierra robada

La Policía de Corrientes informó este viernes que recuperaron ayer una motosierra en cercanías del río Paraná que habría sido robada. El hallazgo ocurrió el jueves por la tarde, cuando efectivos realizaban tareas de prevención en la zona.

Durante su patrullaje, los agentes encontraron el objeto abandonado sobre la calle Canal 13, en la ciudad de Corrientes. Tras verificar que se trataba de una motosierra denunciada como sustraída en días previos, procedieron a su secuestro preventivo.

Ante la situación, se trasladó a la Comisaría Décima Primera para proseguir con las tareas correspondientes.

