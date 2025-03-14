¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

abigeato Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral
CORRIENTES

Costa de río Paraná: recuperaron una motosierra robada

La policía secuestró el objeto y continúa con la investigación.
 

Por El Litoral

Viernes, 14 de marzo de 2025 a las 10:44

La Policía de Corrientes informó este viernes que recuperaron ayer una motosierra en cercanías del río Paraná que habría sido robada.  El hallazgo ocurrió el jueves por la tarde, cuando efectivos realizaban tareas de prevención en la zona.

Durante su patrullaje, los agentes encontraron el objeto abandonado sobre la calle Canal 13, en la ciudad de Corrientes. Tras verificar que se trataba de una motosierra denunciada como sustraída en días previos, procedieron a su secuestro preventivo.

Ante la situación, se trasladó a la Comisaría Décima Primera para proseguir  con las tareas correspondientes.
 

