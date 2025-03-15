Encontraron al joven correntino que estaba desaparecido en Bahía Blanca

Alfredo Joel Meza fue hallado con vida tras ser buscado intensamente durante una semana por las autoridades bonaerenses.

El joven correntino, de 24 años, había llegado a Bahía Blanca unos días antes de las inundaciones que castigaron la ciudad en busca de trabajo.

La última vez que su familia había tenido contacto con él fue el miércoles 5 de marzo, dos días antes del el violento temporal que dejó 16 muertos y la zona arrasada.

La Policía Bonaerense informó este viernes que Joel fue encontrado "en buen estado de salud", en una casa usurpada de la calle Rosales al 1100.

El joven se encontraba junto a un amigo y aseguró que tenía conocimiento de su búsqueda, pero no fue su deseo presentarse ante las autoridades.

Según detalló, el muchacho había dejado su provincia natal hace poco tiempo y había llegado a Bahía Blanca en busca de un mejor futuro laboral.

El viernes pasado, se comunicó con su familia y les dijo que se dirigía a un campo donde había encontrado trabajo.

Con información de Página 12