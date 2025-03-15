La promoción N° 29 de oficiales de la Policía de Corrientes fue homenajeada

La Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes fue el escenario de un sentido homenaje a los egresados de la 29° promoción en la tarde de ayer. El evento, que inició a las 19:30, contó con la presencia del jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón y subjefe , Walter Darío Aceval, además de familiares y allegados de los nuevos oficiales.

Foto: Cachito Monzón

La ceremonia comenzó con la lectura de las actas de la Jefatura de Policía, seguida de una misa en honor a los egresados. Finalmente, se llevó a cabo la entrega de distinciones a los oficiales, reconociendo su esfuerzo y compromiso con la seguridad de la provincia.

En el acto, la Policía de Corrientes reafirmó su compromiso de fortalecer las fuerzas de seguridad con nuevas generaciones de agentes preparados para servir a la comunidad.

Foto: Cachito Monzón