Volcó y se prendió fuego parte de la carga de un camión en la Autovía 14

Un camión que se dirigía hacia Paso de los Libres, volcó y se prendió fuego de manera parcial, en el kilómetro 296 de la Autovía de la Ruta Nacional 14, en la rotonda de acceso a la ciudad de Federación, Entre Ríos.

Fuentes del caso precisaron que el siniestro vial ocurrió en la tarde del viernes en el carril Sur-Norte de la rotonda, lateral Este,

Se produjo el despiste de un camión Volkswagen 19320 de la empresa JSL, conducido por un hombre de nacionalidad brasileña de 59 años de edad que se dirigia desde Buenos Aires hacia Paso de Los Libres, aunque el destino final era Sao Paulo (Brasil).

Transportaba estructuras metálicas para el traslado de cristales de automóviles, por lo cual el acoplado que empujaba el vehículo iba vacío, según detallaron.El conductor perdió el control del rodado produciéndose así el vuelco y posteriormente el incendio de parte de la carrocería y pastizales.En tal sentido describieron que el camión al deslizarse sobre la calzada, hizo que se produzcan chispas provocando llamas sobre los pastizales al costado de la ruta que fue rápidamente sofocado por personal de Bomberos Voluntarios.El conductor no sufrido lesión alguna aunque la enorme humareda causó pánico en quienes transitaban por el fluido corredor vial. En el lugar actuó personal de Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y Gendarmería Nacional.