Una camioneta fue arrastrada por un tren de carga

Una camioneta protagonizó un accidente en la mañana del lunes tras ser impactada y arrastrada por un tren de carga sobre ruta 119, en la localidad de Curuzú Cuatía.

Una formación de Trenes Argentinos Cargas se llevó por delante a una camioneta Toyota Hilux que cruzaba por el paso a nivel, cerca del arroyo Sarandí de la localidad del interior. En el vehículo iban dos personas mayores de edad.

Sólo se tuvieron que lamentar pérdidas materiales. Tras el impacto uno de los pasajeros tuvo que ser trasladado al hospital, mientras que el otro salió ileso del incidente.

Al lugar de los hechos se presentaron bomberos, la policía y el personal médico.