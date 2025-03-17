Un profesor de música fue denunciado por abusar de una alumna

Un profesor de la localidad de Paso de los Libres fue denunciado por abusar de una alumna de 4° grado. El denunciado oficia en la Escuela N° 667 "Vicente Eladio Verón" como profesor de música, de apellido Gonzalez.

La denuncia fue confirmada por el Comisario Lorenzo Baroni, tras lo cual se inició una investigación.

Fuentes judiciales dijeron que se realizarán allanamientos que serán claves para avanzar con la causa.

En tanto que el acta emanada desde la justicia brega que "el denunciado se abstenga de acercarse al alumnado como así mismo a las instalaciones dicha escuela. No puede tomar contacto por ningún medio con los alumnos, ni personal, telefónica, electrónica o interpuesta persona bajo apercibimiento de Ley".

El caso se hizo conocido rápidamente entre la comunidad, lo que provocó manifestaciones de padres y tutores de la escuela.

Con información de zoomproducciones.com.ar