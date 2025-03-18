El impacto entre un auto y una moto dejó a un joven hospitalizado

Un violento choque entre un auto y una moto dejó como saldo a un joven de 20 años gravemente herido en la madrugada de este martes en la localidad correntina de Ituzaingó. Según informaron fuentes de la policía local, el accidente ocurrió cerca de las calles Centenario y Posadas, en una zona céntrica de la ciudad.

El incidente fue protagonizado por un hombre de 32 años, de apellido Maidana, quien conducía el automóvil, y un joven de 20 años, identificado como Bairrerio, que se trasladaba en la motocicleta. A raíz del fuerte impacto, el de menor rodado sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital local para recibir atención médica.

Efectivos de la Policía de Ituzaingó se presentaron en el lugar del accidente para realizar las primeras diligencias. Las causas del choque aún están bajo investigación