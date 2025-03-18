Varios demorados por cometer delitos en la vía pública

La Policía de Corrientes informó este martes que demoró a tres personas ayer mientras realizaban trabajos de prevención.

Se detuvo a un hombre de 33 años, en inmediaciones de Misiones y Rivadavia, quien se encontraba observando los domicilios y vehículos estacionados en la zona. El sujeto fue aprehendido cerca de las 15.30 y, tras ser interceptado, se constató que tenía antecedentes policiales.

Poco después, un hombre que estaba probando los picaportes de los domicilios en las calles Málaga y Murcia fue detenido.

Llegando a la medianoche del día, se encontró a un joven de 31 años de edad, que transportaba por la calle una bolsa negra de dudosa procedencia. Cuando lo interceptaron, encontraron un parlante "Noblex" y una cortina.

Ante la falta de justificación de su accionar, los autores de los delitos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites que corresponden a cada caso.

Las autoridades continúan con su trabajo de prevención y control para garantizar seguridad en la ciudad.