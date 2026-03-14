Capital avanza en la creación de una Mesa Transversal de Datos

n El intendente de Corrientes, Claudio Polich, presentó la Mesa Transversal de Datos, una nueva herramienta que apuntará a optimizar la gestión y articulación entre las distintas áreas municipales. "Buscamos tener un municipio ordenado, efectivo y moderno", remarcó el jefe comunal.

La presentación se realizó en el marco de la jornada "Modernizar para gestionar mejor", llevada adelante en la sede de la Sociedad Española. La actividad fue organizada y coordinada por la Secretaría General de Gobierno municipal, a través de la Subsecretaría de Modernización, y contó con la participación de representantes de las secretarías y diferentes áreas municipales.

Los presentes intercambiaron información para identificar los datos que se generan en cada dependencia, los sistemas utilizados y las oportunidades de trabajo conjunto que permitan seguir modernizando la administración municipal.

En la ocasión, la secretaria General de Gobierno, Florencia Ojeda, expresó que este nuevo espacio servirá "para que la distintas áreas del municipio puedan compartir, ordenar y aprovechar mejor la información que producen".

En la misma línea, sostuvo que uno de los ejes de trabajo es "incorporar tecnología para una gestión integrada y eficiente".

Por su parte, la subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología de la Municipalidad, Sofía Vallejos, detalló la importancia de estas jornadas. “Este espacio de trabajo entre áreas nos permite avanzar hacia una administración más moderna, articulada y orientada a mejorar los servicios para los vecinos. En el mundo actual, las ciudades que no utilizan datos para gestionar simplemente quedan atrás”, señaló.

A través del uso estratégico de datos y el trabajo articulado, se apunta a mejorar los procesos de gestión y la toma de decisiones. Con este objetivo, las autoridades presentes confirmaron que los encuentros continuarán.