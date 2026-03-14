Corrientes: detectan a empresas arrojando residuos de forma ilegal en el predio del ex Aeroclub

En el marco del programa de erradicación de basurales, la Municipalidad de Corrientes captó in fraganti a operarios de empresas privadas arrojando desperdicios en el predio del ex Aeroclub.

Las imágenes registradas muestran a una camioneta tipo traffic de una prestadora de servicios de fibra óptica y a un vehículo perteneciente a una marmolería descargando restos de materiales y basura general en el lugar.

La situación genera especial indignación en las autoridades locales, ya que se trata de espacios que habían sido intervenidos y limpiados exhaustivamente por personal municipal en semanas anteriores.

Estos actos de desaprensión atentan contra las tareas de recuperación del área y afectan directamente la salubridad de los vecinos de los barrios linderos.

Desde el municipio informaron que serán sancionados los que arrojen residuos en lugares no habilitados.

Compromiso con la limpieza urbana

La erradicación de puntos críticos de basura es uno de los ejes de la gestión urbana actual. Sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente señalaron que el esfuerzo público es insuficiente si no existe un acompañamiento del sector privado y de la ciudadanía en general.

"Estas conductas no solo van en contra del esfuerzo que se realiza para mantener la ciudad limpia, sino que también también afectan directamente a los vecinos", precisó la comuna..