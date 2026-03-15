El River de Coudet recibe a Sarmiento y Boca tiene una complicada visita a Unión

La 11º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol continuará este domingo con la disputa de cinco partidos. Sobresalen de la programación la presentación de River en el Monumental, la de Boca en Santa Fe y otra edición del clásico cordobés.

La jornada dará inicio a las 15,15 con el partido entre Gimnasia de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza en “el bosque plantense”. En tanto que desde las 17,30 Belgrano será local de Talleres con la intención de defender el primer puesto de la Zona B. Mientras que a las 22.00 Tigre será local de Argentinos.

River - Sarmiento

River recibirá a Sarmiento de Junín desde las 19:45 con el arbitraje de Darío Herrera.

El Millonario viene de ganarle 2-1 a Huracán en condición de visitante, en el debut de Eduardo Coudet tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Sarmiento, por su parte, empató como local sin goles ante Racing, en en partido en el que jugó casi media hora con un jugador más por la expulsión de Marco Di Césare, defensor de la “Academia”.

La última vez que River y Sarmiento se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 y los de Junín dieron una enorme sorpresa al imponerse 1-0 como visitantes.

Unión - Boca

Boca tendrá una peligrosa visita ante Unión de Santa Fe. El encuentro, que está programado para las 22 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El equipo que conduce Claudio Úbeda llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en “La Bombonera".

El “Xeneize”, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, tiene 13 puntos y se mantiene entre los ocho primeros en la Zona A.

Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en el Torneo Apertura, reúne 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición en el mismo grupo.

En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4.