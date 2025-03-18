Tras huir con un animal y kilos de carne, detuvieron a dos hombres

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes informó este martes que detuvo a dos personas que habían secuestrado un caballo y varios kilos de carne sobre la ruta provincial N°138 en cercanías a la localidad de Monte Caseros.

Cerca de la 01:30 de la madrugada, mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo, agentes policiales lograron visualizar a dos sujetos que se desplazaban de manera sigilosa en la oscuridad. Al percatarse de la presencia de la policía, los sospechosos intentaron huir entre las malezas, perdiendo en su escape kilos de carne y calchas de montar.

Ante la situación, los efectivos procedieron a secuestrar el animal, los productos cárnicos y los elementos abandonados, los cuales fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Justicia. Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho.