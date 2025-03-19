Usaron un auto con patente falsa, una máscara y herramientas para robar en una cochera

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvo a dos personas que ingresaron a una cochera con un vehículo con patente falsa. En el lugar intentaron robar otro rodado.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos fueron alertados por una persona sobre el hecho. En la cochera, propiedad del denunciante, ingresó un vehículo son autorización y con el dominio adulterado. Además, los ocupantes del automóvil abrieron otro que no era de su propiedad.

Al acudir de forma rápida se pudo identificar a un hombre de 37 años y una mujer de 49, quienes se desplazaban en un auto marca Fiat Palio. En el interior del rodado se encontraron herramientas, una riñonera con varias llaves de vehículos y una máscara de látex. Además, se constató que la chapa patente estaba oculta debajo de otra de origen apócrifo, sostenida con bandas elásticas.

Con la imágenes de las cámaras de seguridad se comprobó que los sospechosos abrieron un auto marca Audi, propiedad de la ex pareja de la mujer, pero no lograron extraer ningún elemento.

Las personas y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar los trámites del caso.