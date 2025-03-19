Perito reveló que Martínez Borda tiene dificultades para gobernar sus instintos

En la segunda jornada del juicio por abuso sexual a una sobrina, que tiene como imputado el médico ginecólogo Claudio Martínez Borda, sobresalieron los testimonios de dos profesionales del Cuerpo Médico Forense, dependiente del Poder Judicial de la provincia.

Cabe señalar que el exdirector del hospital "Eduardo Cicconetti", de Paso de la Patria enfrenta nuevamente a la Justicia. El 24 de febrero pasado fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años", en hechos que tuvo como víctima a otra de su sobrina.

Este miércoles declararon el licenciado Eduardo Gandulfo, luego se incorporó informe psiquiátrico del Dr. José Maria Chaín, ambos profesionales del cuerpo pericial forense, quienes evaluaron al imputado Martínez Borda.

Cabe señalar que no se presentaron otros testigos que estaban previsto declarar.

El caso de Gandulfo, en su informe concluyo que "el Sr Claudio Martínez Borda, es una persona que no presenta signos ni síntomas indicadores de deterioro de su juicio de realidad".

En base a esa conclusión considera el profesional que "tiene conciencia de los hechos y es responsable de sus actos" y añade que "se puede inferir que presenta un alto gasto de energía psíquica para poder adaptarse al estímulo afectivo".

Además remarca que "se considera que -Martínez Borda- presenta dificultades para gobernar sus instintos más primitivos, ligados a su evolución psíquica", al referirse en concreto al "área psicosexual de la personalidad".

En esta ocasión, el médico enfrenta los debates ante el Juez de Juicio Unipersonal Darío Alejandro Ortiz por el delito de abuso sexual simple, cometidos contra una menor entre los años 2017, 2018 y 2019. La víctima es sobrina política del imputado.

Este jueves, la audiencia continuará a las 8.30 con el testimonio de otros profesionales y de amigas de la joven que fueron las primeras personas de saber de los hechos.