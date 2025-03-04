Interceptaron un camión con más de una tonelada de marihuana

Sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del peaje inactivo de Bonpland, interceptaron un camión que se dirigía a Zárate, Buenos Aires, con 1.100 kilos de marihuana.

Según detallaron, los efectivos del Escuadrón 7 Paso de los Libres "Cabo Misael Pereyra" detuvieron la marcha del vehículo que fue inspeccionado con la asistencia de un can antinarcóticos, el cual reaccionó exaltado al detectar la posible presencia de estupefaciente.

El transporte procedía de la localidad misionera de San Vicente, según precisaron.

Tras el alerta del perro, los gendarmes procedieron a revisar la cabina y la zona de descanso del conductor, donde encontraron 55 bultos de gran tamaño dentro de la cual detectaron 134 paquetes más pequeños con una sustancia compacta.En consecuencia el rodado fue trasladado hasta la unidad de Gendarmería, donde realizaron las pruebas de campo narcotest, que confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 1.129,385 kilogramos.El Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó el decomiso de la droga, el secuestro del camión y de dos teléfonos celulares. El conductor, ciudadano argentino mayor de edad, fue detenido por infracción a la Ley 23.737, que sanciona el tráfico de estupefacientes.