Una decena de detenidos en un operativo de contralor

La Policía de Corrientes informó que durante la madrugada de este miércoles realizó múltiples detenciones en un operativo de contralor en la capital correntina.

En la zona de influencia de la Comisaría Vigésimo Primera se realizó desplegó una acción de control de documentación vehicular y verificación de antecedentes.

Durante el operativo se detuvo a diez personas para averiguación de antecedentes. Además, se secuestró de forma preventiva a una motocicleta por no contar con la documentación requerida para circular.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría mencionada, donde se prosiguen los trámites de rigor.