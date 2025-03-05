¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PASO DE LA PATRIA

Cayó una banda delictiva y recuperaron celulares y televisor

Se logró esclarecer al menos tres distintos hechos delictivos. 
 

Por El Litoral

Miércoles, 05 de marzo de 2025 a las 18:30

En Paso de la Patria, la Policía aprehendió a tres jóvenes, sindicados como integrantes de una banda delictiva que se dedicaba a la sustracción de teléfonos celulares de alta gama y de electrodomésticos.


Mediante tareas de inteligencia de la División de Investigación Criminal (D.I.C.), con la guardia de prevención de esa dependencia demoraron a los sospechosos, uno de ellos apodado "Chocho" y los otros cuyos apellidos serían Sena y Ríos.


En poder de los mismos secuestraron cinco dispositivos de comunicación, todos requeridos por distintas causas de supuesto hurto, y en consecuencia procedieron además al recupero de un televisor también requerido por otra denuncia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD