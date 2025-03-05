Cayó una banda delictiva y recuperaron celulares y televisor

En Paso de la Patria, la Policía aprehendió a tres jóvenes, sindicados como integrantes de una banda delictiva que se dedicaba a la sustracción de teléfonos celulares de alta gama y de electrodomésticos.

Mediante tareas de inteligencia de la División de Investigación Criminal (D.I.C.), con la guardia de prevención de esa dependencia demoraron a los sospechosos, uno de ellos apodado "Chocho" y los otros cuyos apellidos serían Sena y Ríos.

En poder de los mismos secuestraron cinco dispositivos de comunicación, todos requeridos por distintas causas de supuesto hurto, y en consecuencia procedieron además al recupero de un televisor también requerido por otra denuncia.