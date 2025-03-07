¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Renaper Lluvia en Corrientes eduardo ledesma pregunta
ALLANAMIENTO EN EL BARRIO CICHERO

Robó una tarjeta de crédito, realizó compras y terminó detenido

Por El Litoral

Viernes, 07 de marzo de 2025 a las 20:20

Como resultado de una investigación por una causa de supuesta estafa, allanaron un domicilio del barrio Cichero, donde apresaron a una persona y secuestraron prendas de vestir y numerosos objetos. 

En colaboración con la Fiscalía en turno, personal de la Comisaría Sexta Urbana con el apoyo del Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O) concretó el allanamiento.

La investigación se inició tras la denuncia de una persona por el robo de su tarjeta de crédito y de gastos realizados sin su consentimiento. Al advertir de los elevados costos de las compras recurrió a la Justicia que procedió a la demora de un joven de 27 años que tendría vinculación directa con el hecho.

Además, en la casa allanada, habían otros dos sospechosos que también fueron demorados para verificar si guardan o no relación con la causa investigada

