Robó una tarjeta de crédito, realizó compras y terminó detenido

Como resultado de una investigación por una causa de supuesta estafa, allanaron un domicilio del barrio Cichero, donde apresaron a una persona y secuestraron prendas de vestir y numerosos objetos.

En colaboración con la Fiscalía en turno, personal de la Comisaría Sexta Urbana con el apoyo del Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O) concretó el allanamiento.

La investigación se inició tras la denuncia de una persona por el robo de su tarjeta de crédito y de gastos realizados sin su consentimiento. Al advertir de los elevados costos de las compras recurrió a la Justicia que procedió a la demora de un joven de 27 años que tendría vinculación directa con el hecho.

Además, en la casa allanada, habían otros dos sospechosos que también fueron demorados para verificar si guardan o no relación con la causa investigada