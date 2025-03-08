¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
COMISARIA DE ITATI

Recuperaron varias cañas y reles robados de una embarcación

Por El Litoral

Sabado, 08 de marzo de 2025 a las 22:15

Un pescador denunció en la localidad de Itatí que del interior de su lancha que se hallaba en la costa del río Paraná le sustrajeron costosos equipos de pesca por lo cual personal policial inició un rápido trabajo investigativo.
Como respuesta a la acción penal, en colaboración con la Unidad Fiscal de investigaciones en turno, realizaron diversos trabajos de recolección de datos. La tarea desplegada  posibilitó hallar en un terreno baldío, tres cañas de pescar, con sus respectivos reeles.
Seguidamente y bajo las formalidades legales se procedió al secuestro preventivo de los artículos de pesca mencionados, siendo remitido a dependencia Policíal, dónde se llevan a cabo los trámites del caso.
Ahora están abocados en tratar de dar con los presuntos autores del delito.

