Una camioneta chocó un auto y varias motos afuera de un hospital y se dio a la fuga 

Una persona a bordo de una camioneta chocó contra motos estacionadas, un auto y luego se dio a la fuga en la ciudad de Corrientes, informaron este sábado fuentes policiales.

El hecho se registró en horas de la mañana de este sábado en las inmediaciones de avenida 3 de Abril, entre calles Córdoba y Mendoza.

Según la información inicial, una persona que iba a alta velocidad en una camioneta Toyota Hilux, chocó contra un auto y seis motos que estaban estacionadas en el lugar, causando destrozos en los vehículos.

Tras el impacto, el conductor de camioneta se dio a la fuga, abandonando momento después el rodado en la esquina de Rivadavia y Buenos Aires.

El responsable del hecho ya fue identificado, desconociéndose más información hasta el momento.