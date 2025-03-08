¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Hospital Escuela Javier Milei FEC
Corrientes

Una camioneta chocó un auto y varias motos afuera de un hospital y se dio a la fuga 

El hecho se registró en horas de la mañana de este sábado.

Por El Litoral

Sabado, 08 de marzo de 2025 a las 09:02

Una persona a bordo de una camioneta chocó contra motos estacionadas, un auto y luego se dio a la fuga en la ciudad de Corrientes, informaron este sábado fuentes policiales.

El hecho se registró en horas de la mañana de este sábado en las inmediaciones de avenida 3 de Abril, entre calles Córdoba y Mendoza. 

Según la información inicial, una persona que iba a alta velocidad en una camioneta Toyota Hilux, chocó contra un auto y seis motos que estaban estacionadas en el lugar, causando destrozos en los vehículos. 

Tras el impacto, el conductor de camioneta se dio a la fuga, abandonando momento después el rodado en la esquina de Rivadavia y Buenos Aires. 

El responsable del hecho ya fue identificado, desconociéndose más información hasta el momento. 

 

 

