Murió un motociclista tras chocar un animal sobre una ruta de Corrientes

Un hombre de 38 años murió en las primeras horas de este sábado tras protagonizar un siniestro vial, a la altura del kilómetro 12, de la Ruta Provincial 5, cuando circulaba en una motocicleta de alta cilindrada.

La Policía estima que el único ocupante de la Bajaj Rouser de 135 cc impactó contra un animal vacuno, lo cual derivó en el trágico desenlace ya que la víctima fue hallada sobre la carpeta asfáltica junto al rodado.

Si bien no hallaron ningún ejemplar en las cercanías, sobre el pavimento quedaron restos de pelos y otras evidencias que alimentaron esta certidumbre que es investigada por la Unidad Fiscal en turno, a través del personal de la Comisaría Décima Urbana, que intervino por cuestiones de jurisdicción.

Además, se dispusieron la realizaciones de pericias en accidentología para buscar mayor certidumbre sobre lo sucedido.

La víctima fue identificada como Leonardo Oscar Cañete Acevedo, de 38 años, domiciliado en el barrio Centenario de la localidad de San Luis del Palmar.Alrededor de las 12.10 de este sábado, un policía que cruzaba eventualmente por el lugar se encontró con la moto y un cuerpo, tirados. Ante la situación, se comunicó con urgencia con sus pares para que asistan a verificar lo ocurrido y en respuesta acudió un móvil de la seccional décima del barrio Laguna Brava.También asistió una ambulancia con personal de salud que terminó por confirmar el deceso del motociclista.El cuerpo sin vida de Acevedo fue trasladado hasta la morgue del Instituto Médico Forense para ser sometido a una autopsia a fin de obtener más evidencias en torno a la tragedia vial.Desde el Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía informaron que con este hecho se elevó a 59 la cantidad de personas fallecidas en Corrientes durante el 2025 por siniestros viales. De esa cifra se desprende que 14 de esas tragedias ocurrieron en Capital y 45 en el Interior.