Detuvieron a un hombre con envoltorios de cocaína

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre que realizaba narcomenudeo en la capital correntina.

Durante la noche del sábado, efectivos que se encontraban patrullando en inmediaciones de avenida Cazadores Correntinos y calle Medrano, identificaron a un hombre mayor de edad que cargaba entre sus pertenencias 26 envoltorios de cocaína, que fue confirmado con un narcotest.

En total se contabilizaron 4,26 gramos de la sustancia, que fue secuestrada junto con dinero en efectivo.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.

