¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Instituto de Cultura de Corrientes Unne Club Boca Unidos
Instituto de Cultura de Corrientes Unne Club Boca Unidos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Policía de Corrientes

Detuvieron a un hombre con envoltorios de cocaína

Además, se secuestró dinero en efectivo.

Por El Litoral

Domingo, 11 de mayo de 2025 a las 13:15

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre que realizaba narcomenudeo en la capital correntina.

Durante la noche del sábado, efectivos que se encontraban patrullando en inmediaciones de avenida Cazadores Correntinos y calle Medrano, identificaron a un hombre mayor de edad que cargaba entre sus pertenencias 26 envoltorios de cocaína, que fue confirmado con un narcotest.

En total se contabilizaron 4,26 gramos de la sustancia, que fue secuestrada junto con dinero en efectivo.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD