CORRIENTES

Recuperaron un arma de fuego robada y detuvieron a un hombre

El hecho se registró en horas del domingo en la localidad correntina de Itatí. 

Por El Litoral

Lunes, 12 de mayo de 2025 a las 10:03

La Policía de Corrientes informó este lunes que recuperaron un arma de fuego robada y detuvieron a un hombre en la localidad correntina de Itatí. 

En el marco de un caso por la sustracción de un arma de fuego, efectivos policiales allanaron un domicilio ubicado por calle Coronel Vallejos, donde lograron hallar un arma de fuego 9mm marca Bersa. 

Asimismo, procedieron a la detención de un joven de alias “Oscarcito”, mayor de edad, a fin de determinar si tiene vinculación con el hecho.

El demorado y el arma recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.

