Fue sorprendido por la Policía luego de robar una puerta

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital.

Efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones del barrio Santa Rita, donde encontraron a un hombre que transportaba una puerta de aluminio.

Al ser abordado por los policías, el sujeto no pudo justificar la procedencia de lo que llevaba. Las primeras averiguaciones constataron que se trataba de un hombre mayor de edad con antecedentes por delitos contra la propiedad, además que se pudo conocer que la puerta fue sustraída momentos antes de una vivienda.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.