¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INSEGURIDAD

Fue sorprendido por la Policía luego de robar una puerta

Ocurrió el domingo en el barrio Santa Rita, el sujeto no pudo explicar el origen del elemento que transportaba.

Por El Litoral

Lunes, 12 de mayo de 2025 a las 08:37

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital.

Efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones del barrio Santa Rita, donde encontraron a un hombre que transportaba una puerta de aluminio.

Al ser abordado por los policías, el sujeto no pudo justificar la procedencia de lo que llevaba. Las primeras averiguaciones constataron que se trataba de un hombre mayor de edad con antecedentes por delitos contra la propiedad, además que se pudo conocer que la puerta fue sustraída momentos antes de una vivienda.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD