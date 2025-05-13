¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
CORRIENTES

La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura

El sujeto fue sorprendido mientras merodeaba entre los domicilios y vehículos estacionados.

Por El Litoral

Martes, 13 de mayo de 2025 a las 11:47

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a un hombre con pedido de captura en la ciudad Capital.

La detención ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calle Río Limay y Tierra del Fuego.

En el lugar visualizaron a un hombre observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados. Al ser abordado por los policías, el sujeto no pudo justificar su presencia.

Se demoró e identificó a un hombre mayor de edad que registraba un pedido de captura.

El demorado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado hasta la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites de rigor.

