Recuperaron una moto que fue robada en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que recuperó una moto que había sido denunciada como sustraída en la capital provincial.

Mientras realizaban su recorrida de patrullaje, visualizaron a dos personas al bordo de una moto que al notar la presencia policial iniciaron una huida, dejando sobre la calle Nicaragua el rodado abandonado.

Ante la situación, procedieron a secuestrar el rodado marca Gilera modelo Smash 110c.c, para continuar con los trámites del caso en la dependencia judicial.



Se comprobó que esa motocicleta habría sido denunciada como sustraída ante la Comisaría Séptima Urbana por el propietario domiciliado en un edificio ubicado por calles 2 de Abril y Santa Cruz.