En distintos procedimientos, detuvieron a varias personas

La Policía de Corrientes informó que durante la tarde de este miércoles se llevaron a cabo procedimientos que resultaron en la detención de dos personas en distintos puntos de la ciudad capital.

El primer hecho se registró alrededor de las 15:00 horas, cuando efectivos patrullaban la zona en avenida Vera y calle Caa Guazú. Allí detectaron a un hombre en aparente estado de ebriedad, quien se encontraba molestando a los transeúntes. Al ser demorado e identificado, se constató que se trataba de un individuo de 49 años de edad.

Una hora más tarde, cerca de las 16:00, se realizó otra intervención en las inmediaciones de calles Rivadavia y Chaco. En esta ocasión, demoraron a un joven de 26 años que se desplazaba en una motocicleta marca Zanella ZB 110cc.

El rodado carecía de documentación, presentaba el tambor de ignición aparentemente forzado y no contaba con los espejos retrovisores, lo que generó sospechas sobre su procedencia.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional.

