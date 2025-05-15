Incautan un impactante cargamento de municiones valuado en una cifra millonaria

La Policía Federal Argentina informó este jueves que secuestró un cargamento de municiones valuado en una cifra millonaria en la localidad correntina de Paso de los Libres.

El operativo se realizó tras recibir una denuncia anónima a través de la línea 134, que alertaba sobre un posible caso de contrabando vinculado a un automóvil que circulaba por la Ruta nacional 14.

Ante el aviso, se desplegaron intensivos controles vehiculares y patrullajes a lo largo del trazado de dicha ruta. Durante la tarde del miércoles, el vehículo sospechoso fue interceptado a la altura del kilómetro 495, en una estación de servicio.

Al realizar la inspección del automóvil, los agentes descubrieron una conservadora camuflada bajo el asiento del acompañante. En su interior, hallaron 50 cajas con municiones, cada una con 50 cartuchos, lo que totalizó 2.500 proyectiles calibre .22.

Intervino el Juzgado Federal de Paso de los Libres, en conjunto con la División Aduana-ARCA, que dispuso el secuestro de la mercadería, valuada en mas de $8.000,000.

Entre tanto, el conductor del vehículo quedó a disposición de la Justicia, acusado de encubrimiento de contrabando.