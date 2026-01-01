Río de Janeiro revalidó su récord Guinness como la mayor fiesta de fin de año del mundo

Al menos 5,1 millones de personas participaron en las festividades de fin de año organizadas por Río de Janeiro. De este total, 2,6 millones estuvieron en las playas de Copacabana, lo que le permitió a la ciudad más emblemática de Brasil renovar su récord como organizadora de la mayor fiesta de Nochevieja del mundo.

Las cifras de participación de los festejos de la noche del miércoles fueron divulgados por la alcaldía de Río de Janeiro este jueves, dos días después de que la ciudad recibiera del Guinness World Records el título que la certifica como la dueña de la mayor fiesta de fin de año en el mundo.

El título recibido se refiere al récord establecido en la fiesta de despedida de 2024, cuando Copacabana, la playa más famosa de Brasil, recibió 2,5 millones de personas.

Además de las 2,6 millones de personas disfrutando de los fuegos de artificio, de un espectáculo con drones y de una maratón de conciertos musicales en tres escenarios en Copacabana, otras 2,5 millones participaron en las fiestas organizadas por la alcaldía en otras diez playas y plazas públicas.

El espectáculo de fuegos de artificio del 'Réveillon' de este miércoles tuvo una duración de doce minutos y una mayor amplitud espacial debido a que la alcaldía utilizó en esta ocasión 19 balsas ancladas frente a la playa de Copacabana como base de lanzamiento de los cohetes, el doble de embarcaciones usadas en la despedida de 2024.

Espectáculos con drones

La gran novedad en la fiesta de fin de año de 2025 fue un espectáculo con 1.200 drones, que formaron figuras en el cielo representando lugares emblemáticos de Río de Janeiro, como el Cristo Redentor y el cerro del Pao de Azúcar.

Según la alcaldía, fue la mayor presentación con drones realizada en eventos de gran envergadura en América Latina.

Con información de Clarín.