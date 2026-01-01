Corrientes: recuperaron una moto robada y detuvieron a un joven en Bella Vista

La Policía de Corrientes recuperó una motocicleta robada y detuvo al presunto autor del hecho. Ocurrió durante un procedimiento realizado en la madrugada de este jueves en la ciudad de Bella Vista.

Según informaron fuentes oficiales, los policías observaron a un joven que caminaba por la banquina llevando una motocicleta sin plásticos y sin patente. Al ser identificado, no pudo acreditar la propiedad del vehículo.

Ante esta situación, se inspeccionaron los números de chasis y motor, lo que permitió establecer que la motocicleta había sido denunciada como robada en la noche anterior.

El joven fue demorado y, junto con al vehículo recuperado, quedó a disposición de la Justicia.