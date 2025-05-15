Dictaron prisión preventiva a un joven por llevar por la fuerza a una chica a un monte

Un joven de Esquina recibió un dictamen de prisión preventiva por 45 días, por un grave hecho de violencia de género acusado de llevar por la fuerza a una chica de 15 años e internarse en montes del paraje Arroyo Vega.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, a solicitud del fiscal Javier Gustavo Mosquera, según publicó el portal Actualidad Esquina.

Revelaron además que el hecho tuvo lugar el pasado domingo 11, cuando familiares de la joven denunciaron que una persona de 19 años tomó por la fuerza a la adolescente con quien se internó en la espesura de los montes, en cercanías de la Capilla Santa Rosa. Se movlizó personal policial de la Comisaría de Pueblo Libertador, del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Unidad Regional II, de Goya y de las comisarías de la zona. El acusado, tras el veredicto quedó alojado en la dependencia policial.