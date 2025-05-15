Se hacía pasar por trabajador de Casa de Gobierno y robó celulares de alta gama

Un supuesto empleado de la de Casa de Gobierno de Corrientes y de la Legislatura del Chaco fue detenido este miércoles en la ciudad de Corrientes tras ser acusado de múltiples estafas en ambas provincias.

Vestido de traje y haciéndose pasar por empleado público engañaba a comerciantes al quedarse con celulares de alta gama sin pagarlos y escaparse por las puertas traseras de los edificios públicos.

Se trata de C. Ifrán, de 55 años, quien según las denuncias realizaba pedidos de equipos costosos y citaba a comerciantes en edificios públicos bajo la promesa de realizar el pago allí.

Una vez en el lugar, los hacía esperar afuera del edilicio mientras fingía entrar a su oficina a buscar el dinero. Sin embargo, lo que en realidad hacía, era escapar por salidas alternativas, aprovechando su puesto como trabajador público y su supuesta imagen que no levantaba sospechas.

En la tarde del miércoles tras varios allanamientos, lo detuvieron en una vivienda ubicada en General Paz al 3700 en la ciudad de Corrientes. Según fuentes policiales, los teléfonos ya habían sido vendidos en el momento de su captura.

El operativo fue coordinado por el Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de Chaco junto a la Dirección de Investigación de Delitos Complejos, la división de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes.