Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
DEAMBULABAN PARADAS DE COLECTIVOS

Demorados en prevención de arrebato y con varias dosis de estupefacientes

Por El Litoral

Viernes, 16 de mayo de 2025 a las 21:13

El sospechoso avance de dos jóvenes en una moto de alta cilindrada sin patente en una zona universitaria y en cercanías de paradas de colectivos, derivó en la demora de sus ocupantes y en el hallazgo de dosis de estupefacientes.
Se trató de un procedimiento realizado en avenidas Libertad y Laprida donde advirtieron la presencia de dos personas a bordo de una Honda CG Titán roja tras lo cual procedieron a su demora para su identificación.


Se trataba de un joven apodado “Pachi” y de un menor de 17 años.
En poder del mayor, hallaron e incautaron tres envoltorios de polietilenos con una sustancia en polvo de color blanco, balanza digital, y cigarrillo de tamaño grande con sustancia de color verde, transportados en una mochila. 
Por jurisdicción intevino la Comisaría 16° Urbana y a su vez se puso en conocimiento de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado para el narcotest y pesaje de la sustancia incautada. 

