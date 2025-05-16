Demorados en prevención de arrebato y con varias dosis de estupefacientes

El sospechoso avance de dos jóvenes en una moto de alta cilindrada sin patente en una zona universitaria y en cercanías de paradas de colectivos, derivó en la demora de sus ocupantes y en el hallazgo de dosis de estupefacientes.

Se trató de un procedimiento realizado en avenidas Libertad y Laprida donde advirtieron la presencia de dos personas a bordo de una Honda CG Titán roja tras lo cual procedieron a su demora para su identificación.

Se trataba de un joven apodado “Pachi” y de un menor de 17 años.En poder del mayor, hallaron e incautaron tres envoltorios de polietilenos con una sustancia en polvo de color blanco, balanza digital, y cigarrillo de tamaño grande con sustancia de color verde, transportados en una mochila.Por jurisdicción intevino la Comisaría 16° Urbana y a su vez se puso en conocimiento de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado para el narcotest y pesaje de la sustancia incautada.