La Policía detuvo a un hombre que peleaba en la calle

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a una persona estaba involucrada en una pelea en la capital correntina.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Argentina y 2 de Abril, durante la mañana de este domingo, fueron alertados por los transeúntes sobre una pelea en la vía pública.

Al llegar al lugar indicado, los policías procedieron a la demora e identificación de un hombre mayor de edad, quien además fue acusado de ingresar a domicilio tras saltar el muro perimetral.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan los trámites de rigor.