Puente Chaco-Corrientes: la Policía asistió a ciclistas en medio del fuerte temporal

El Puente General Belgrano fue escenario de momentos de tensión en horas de la mañana domingo por las intensas ráfagas de viento que sorprendieron a peatones y ciclistas que transitaban por la zona.

El fuerte temporal puso en riesgo a varias personas que cruzaban el puente Chaco-Corrientes en ese momento.

Ante el hecho, efectivos de la Policía de Corrientes acudieron al lugar y procedieron a brindar asistencia inmediata a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad.

El operativo incluyó la contención de peatones desorientados por el viento, ayuda a ciclistas que tenían dificultades para mantener el equilibrio y la regulación preventiva del tránsito vehicular.

Una vez controlada la situación, se normalizó el flujo sobre el puente, destacándose la labor de los agentes que intervinieron ante la emergencia climática.