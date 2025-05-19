¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
CORRIENTES

Puente Chaco-Corrientes: la Policía asistió a ciclistas en medio del fuerte temporal

El hecho se registró en horas de la mañana del domingo cuando Corrientes se vio afectada oir un fuerte temporal. 

Por El Litoral

Lunes, 19 de mayo de 2025 a las 11:58

El Puente General Belgrano fue escenario de momentos de tensión en horas de la mañana domingo por las intensas ráfagas de viento que sorprendieron a peatones y ciclistas que transitaban por la zona.

El fuerte temporal puso en riesgo a varias personas que cruzaban el puente Chaco-Corrientes en ese momento. 

Ante el hecho, efectivos de la Policía de Corrientes acudieron al lugar y procedieron a brindar asistencia inmediata a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad.

El operativo incluyó la contención de peatones desorientados por el viento, ayuda a ciclistas que tenían dificultades para mantener el equilibrio y la regulación preventiva del tránsito vehicular.

Una vez controlada la situación, se normalizó el flujo sobre el puente, destacándose la labor de los agentes que intervinieron ante la emergencia climática. 

