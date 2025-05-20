¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
INSEGURIDAD

La Policía recuperó un automóvil con denuncia de robo

Tras una investigación y relevamiento en talleres de la Capital, los efectivos hallaron el vehículo en el barrio Anahí.

Por El Litoral

Martes, 20 de mayo de 2025 a las 10:45

La Policía de Corrientes informó que el lunes halló y secuestró un vehículo denunciado como robado en la capital correntina.

En un operativo en conjunto que involucró personal de la Comisaría XV Urbana y la Dirección General Delitos Complejos y Delitos Informáticos, que luego de realizar tareas investigativas, hallaron y secuestraron un automóvil que fue denunciado como robado.

Los efectivos investigaron y realizaron relevamientos en talleres automotrices de distintos barrios de la ciudad, hasta dar con un automóvil marca Peugeot, modelo 206, estacionado sobre calle Nueva Zelanda del barrio Anahí.

El vehículo secuestrado fue trasladado hasta la comisaría mencionada, donde se continúa con los trámites de rigor.

