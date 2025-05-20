En diferentes operativos se detuvo a dos personas por merodeo

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a dos personas en diferentes operativos en Capital. Una de ella posee antecedentes policiales.

La primera detención ocurrió durante la madrugada de este martes en inmediaciones de avenida Costanera y calle Quevedo, donde efectivos observaron a una persona observando el interior de un domicilio.

Por tal motivo fue abordada por la Policía y tras no poder justificar su presencia, se demoró e identificó a un hombre de 19 años.

El segundo operativo se desarrolló en cercanías de las calles San Martín y Don Bosco, también en la madrugada, donde se visualizó a un sujeto merodeando en la zona. Los efectivos demoraron e identificaron a un hombre de 19 años, que en las primeras averiguaciones se constató que tenía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar las diligencias de rigor.