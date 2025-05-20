Recuperaron un auto robado, con la faltante de la batería

En el barrio Anahí de la Capital correntina, recuperaron un automóvil que era buscado de manera intensa tras una denuncia de sustracción, por un delito ocurrido en la zona céntrica, en un operativo realizado por personal de la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos.

Fue el resultado de actuaciones de investigación por supuesto hurto con intervención de la Fiscalía en turno, entre la Didc y personal de la Comisaría 15° Urbana.

Tras relevamientos en talleres por distintos barrios localizaron el vehículo sospechoso por calle Cristo Obrero del barrio Anahí, tratándose de un Peugeot 206 que se encontraba abierto, con su volante trabado y sin llave de ignición.Además constataron la faltante de la batería, entre otros elementos.El denunciante había detallado que horas antes había dejado su auto estacionado por calle Salta casi Moreno, en cercanías del Club San Martín.