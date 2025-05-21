Moto robada fue encontrada tras un intenso rastreo policial: hay un detenido

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este martes demoraron a una persona y recuperaron una moto que fue denunciada como robada días atrás en la localidad correntina de Goya.

Los efectivos recibieron la denuncia de una mujer que había sido víctima del delito días previos, por lo que procedieron a realizar un intenso rastrillaje por varios barrios de la localidad.

Tras el rastreo por cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, la Policía logró identificar y localizar al autor del robo, quien sería un hombre de mayor edad.

Consiguientemente, recuperaron la moto marca Honda modelo Wave 110c.c y algunos plásticos faltantes de la misma que fueron encontrados en un descampado de la ciudad.

El demorado y el rodado fueron trasladados a la Comisaría de Distrito Primera de Goya, donde se prosiguen con los trámites correspondientes.

