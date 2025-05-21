¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Boleta Única Justicia de Corrientes Huawei
Boleta Única Justicia de Corrientes Huawei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVO EXITOSO

Moto robada fue encontrada tras un intenso rastreo policial: hay un detenido

Por El Litoral

Miércoles, 21 de mayo de 2025 a las 11:57

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este martes demoraron a una  persona y recuperaron una moto que fue denunciada como robada días atrás en la localidad correntina de Goya.

Los efectivos recibieron la denuncia de una mujer que había sido víctima del delito días previos, por lo que procedieron a realizar un intenso rastrillaje por varios barrios de la localidad. 

Tras el rastreo por cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, la Policía logró identificar y localizar al autor del robo, quien sería un hombre de mayor edad.

Consiguientemente, recuperaron la moto marca Honda modelo Wave 110c.c y algunos plásticos faltantes de la misma que fueron encontrados en un descampado de la ciudad.

El demorado y el rodado fueron trasladados a la Comisaría de Distrito Primera de Goya, donde se prosiguen con los trámites correspondientes.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD