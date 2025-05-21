Llevaba un vacuno faenado por Ruta 12 y terminó en la Comisaría

La Policía Rural y Ecológica de Goya demoró a un hombre con un animal vacuno que fuera faenado en forma irregular y que era transportado de manera ilegal por la Ruta Nacional 12, en jurisdicción del paraje Zorzalito.

Según los datos obtenidos, se había viralizado un video donde se obervaba a una camioneta que arrastraba un carro en el que llevaban un animal vacuno muerto.

En consecuencia procedieron a la identificación del conductor, iniciándole una causa contravencional por infracción al Art. 82 del Código de Faltas por transportar de forma ilegal un animal vacuno.Luego se confirmó que el animal era de su propiedad aunque, se dispuso que deba abonar una multa por la acción irregular.