Paso de la Patria Lluvia en Corrientes bono navideño
Accidente

Corrientes: volcó un camión tras despistar en la Autovía 14

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 486, en la zona de Bonpland. 

Por El Litoral

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 10:10

Un camión que circulaba con destino a Paso de los Libres despistó y volcó este lunes en la Autovía Nacional 14. 

El hecho se registró a la altura del kilómetro 486, en la zona de Bonpland, donde el rodado perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

En el lugar trabajan personal policial, equipos de emergencia y agentes de seguridad vial, quienes realizan las tareas correspondientes para despejar la arteria y restablecer la circulación.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas, mientras se aguarda un parte actualizado sobre el estado del conductor y las circunstancias del siniestro.

