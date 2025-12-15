La maratón "Reto Unne" reunió a más de 150 corredores

Este 14 de diciembre, la Universidad Nacional del Nordeste cumple 69 años de vida institucional, vínculo con la comunidad y aporte a la región. Este particular aniversario se celebró con una obra artística el pasado viernes 12 y, el domingo, una propuesta deportiva: el “Reto Unne”, una carrera en la zona del Campus Resistencia, que cerró los festejos y dió inicio al camino hacia los 70 años de la Unne.

Con una clase de zumba como precalentamiento, pasadas las 9.30 se comenzó a vivir el festejo deportivo.

“Camino a los 70 años de nuestra querida Universidad” dijo el locutor y empezó el conteo. Cámara en mano para registrar el momento y en bicicleta, el rector Omar Larroza y el vicerrector José Basterra largaron la carrera.

Con sus camisetas del “Reto Unne” y los números de inscripción en el pecho, las corredoras y corredores salieron del punto de partida ubicado frente al Comedor del Campus Resistencia.

Con energía y entusiasmo empezaron a correr. Realizaron una primera vuelta dentro del Campus, y salieron luego para tomar la avenida Las Heras hasta la calle Franklin y después hasta Triunvirato. Tomaron luego la avenida Castelli hasta doblar en la rotonda de Las Heras, que tomaron nuevamente para volver a ingresar al Campus. Una vez allí, corrieron otra vuelta para terminar en el arco final.

Se corrió así aproximadamente 3,5 kilómetros, incluyendo los sectores internos del Campus y calles aledañas.

Tras completar el recorrido, las y los participantes recibieron sus respectivas medallas de finalización, de manos del Rector y Vicerrector.

Miembros de la organización de la carrera aguardaban con botellas de agua en mano. En uno de los gazebos instalados para el evento se ofrecía también agua fresca y frutas. En otro, profesionales de la kinesiología de la secretaría general de Asuntos Sociales, estaban atentos a los requerimientos que puedan surgir o se acercaban a la línea de llegada para asistir a las competidoras y los competidores. También asistió personal sanitario del Municipio de Resistencia.

En otro stand, profesionales de Odontología de la citada secretaría, ofrecían muestras de productos y brindaban información sobre el cuidado bucal.

Cerca de las 10.30 y con un cerrado aplauso cruzó la línea de meta la última corredora. El personal de Tránsito de la Municipalidad de Resistencia pasó también después el arco que marcó el inicio y final de la carrera. Y recibieron, de manos del Rector Larroza y el Vicerrector Basterra, las medallas finisher y un fuerte aplauso de agradecimiento por el apoyo controlando la seguridad vehicular de la zona.

Comenzó luego el sorteo de premios: mates, termos, remeras y buzos de la Unne; así como libros de la editorial de la Universidad, Eudene y plantines, entre otros.

Se entregaron después los trofeos para los primeros puestos de las categorías: Público en general (mayores de 18 años) y Comunidad Unne (estudiantes, docentes y no docentes).

Medios Unne