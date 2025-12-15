La comunidad judía local celebró Janucá y realizó un llamado por el atentado en Australia

En la noche del domingo la comunidad judía de Corrientes se reunió en la sede de Scholem Aleijem para celebrar Janucá, la tradicional festividad conocida como el Día de las Luminarias.

El acto fue presidido por el guía espiritual Marcelo Wajcer y se inició con palabras alusivas de la doctora Graciela Ricer, en representación de B’nai Brith Argentina, y de la doctora Sara Méndez, presidenta de OSA Corrientes, quienes reflexionaron sobre el significado de la festividad, el valor de la luz frente a la oscuridad y la vigencia de la identidad del pueblo judío.

La doctora Ricer dijo: "En Jánuca, el Día de las Luminarias, celebramos el triunfo de la luz sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. Pero hoy está celebración se ha visto empañada cruelmente por el sanguinario atentado perpetrado en Australia, que fue una suerte de profecía autocumplida pues nació de la indiferencia cómplice, de un LAISSEZ FAIRE LAISSEZ PASSER, observado en Australia al no adoptarse las medidas contundentes que exigían las infinitas y repudiables manifestaciones antisemitas llevadas a cabo en el país.

Pero el Pueblo Judío, cómo desde hace milenios, seguirá luchando por su identidad, por su dignidad y por la existencia de su Estado nacional.

AM ISRAEL JAI"

La ceremonia contó además con la actuación del coro de la institución, junto a un octeto de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, que aportó un marco musical especialmente emotivo a la celebración.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el encendido de la primera vela de Janucá, que estuvo a cargo de niños de la colectividad, simbolizando la continuidad, la esperanza y la transmisión de los valores culturales y espirituales a las nuevas generaciones.